Голова ОВА Харкова Олег Синєгубов та міський голова Ігор Терехов також заявили про атаку Росії на місто. Наразі інформація про прильоти у місті перевіряється.
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Що відомо про вибухи
Синєгубов повідомив, що окупанти завдали два удари по Шевченківському району Харкова. За попередньою інформацією, є постраждалі.
Станом на 16:41 Терехов повідомив, що внаслідок терористичної атаки загинула одна людина. Ще 12 осіб поранено, двоє знаходять у важкому стані. Серед поранених є 4 дітей.
Також він розповів, що пошкоджено житлові будинки та інститут невідкладної хірургії.
Наразі моніторингові канали припускають, що місто могли атакувати КАБами. Втім, офіційних коментарів стосовно типу озброєння, яким було завдано удару – не надавали.
Удари по Харкову: останні новини
- Синєгубов повідомляв, що у ніч на 22 березня окупанти здійснили понад 15 ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури міста. Як наслідок, Харків залишився практично без електропостачання.
- 23 березня агресор продовжив атакувати Харків. Російські війська вдарили по місту безпілотниками, що призвело до пожежі в будівлі комунального підприємства. У результаті інциденту постраждав 19-річний хлопець. Крім того, під час повторного обстрілу постраждали поліціянт та рятувальник.
- Вранці 26 березня у місті знову лунали вибухи. Начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області повідомив, що окупанти поцілили у гуртожиток спортивного комплексу. Внаслідок цього постраждала 1 людина.