Голова ОВА Харкова Олег Синєгубов та міський голова Ігор Терехов також заявили про атаку Росії на місто. Наразі інформація про прильоти у місті перевіряється.

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Синєгубов повідомив, що окупанти завдали два удари по Шевченківському району Харкова. За попередньою інформацією, є постраждалі.

Станом на 16:41 Терехов повідомив, що внаслідок терористичної атаки загинула одна людина. Ще 12 осіб поранено, двоє знаходять у важкому стані. Серед поранених є 4 дітей.

Також він розповів, що пошкоджено житлові будинки та інститут невідкладної хірургії.

Наразі моніторингові канали припускають, що місто могли атакувати КАБами. Втім, офіційних коментарів стосовно типу озброєння, яким було завдано удару – не надавали.

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