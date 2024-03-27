Раніше, 26 березня, керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко попередив про підвищену небезпеку через можливі обстріли. Він закликав максимально уважно поставитися до тривог 26 – 27 березня.

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Що відомо про вибухи в Миколаєві вдень 27 березня

Як повідомили кореспонденти 24 Каналу, вибух пролунав одразу після тривоги. Він був досить потужним.

Міський голова Олександр Сєнкевич звернувся до містян.

Миколаївці, попередньо балістика. З'ясовуємо наслідки. Інформацію надамо! Реагуємо на тривогу!!!

– написав він.

Моніторингові канали написали про повторні пуски балістикою по Миколаєву та другий вибух у місті. Близько третьої дня кілька вибухів чули і в Херсоні.

Під час вибухів у Миколаєві тривога охопила весь Південь, окрім Одеської області, та весь Схід. Відбій дали о 15:00, загроза балістики зі Сходу минула.

На 15:05 тривога оголошена тільки в Харківській і Донецькій областях.

О 14:17 Повітряні сили інформували про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку, є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових регіонів. По ній не було відбою.

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Як бачимо, останнім часом вибухи лунають майже одночасно з тривогою. Ворог підступний і, як розповів спікер ВМС Дмитро Плетенчук, використовує для пусків пересувні мобільні установки. Їх складніше уразити, хоча Сили оборони вже працюють над рішенням.