Увечері 26 березня була небезпека від балістики, за 20 хвилин почалися відбої. Експерти уточнили, що "Циркон" летить трохи довше, ніж думали, але все одно дуже швидко. Тож реагуйте, якщо чуєте тривогу!

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Де була тривога

Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога!

– написали в ПС.

Карта тривог на 20:23 26 березня

О 20:28 моніторингові канали повідомили, що зафіксовано пуски керованих авіаційних бомб по Харківському району Харківської області та по Сумському району Сумської області.

У Полтавській, Дніпропетровській і Чернігівській областях тривога тривала трохи довше – там дали відбій о 20:52.

На 20:53 уже немає небезпеки балістики, проте тривога зберігається в таких областях:

Сумська;

Харківська;

Донецька.

"Зберігається активність ворожої тактичної авіації на східному та північно-східному напрямках. Загроза застосування авіаційних засобів ураження!" – написали в ПС.

В РНБО просять бути уважними

На тривогу 26 березня важливо зреагувати – про це сказав Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

"Будь ласка, жодного ігнорування. Максимальна безпека. Це стосується всіх міст, де лунає сигнал повітряної тривоги. Київ, Одеса, інші міста, там, де тривога. Будь ласка, сьогодні, завтра, завжди, але зараз максимально", – повідомив він.