Запуск "Циркона" по Києву відбувся дуже швидко, вибухи пролунали одночасно з тривогою. Спікер ВМС Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону розповів про особливості пусків ракет останнім часом.

Дивіться також Небезпечніша за "Кинджал": за скільки хвилин "Циркон" долітає до найбільших міст

Звідки росіяни пускають ракети

Наземні пускові є мобільними, вони не стаціонарні. Це не морські пуски – ворог використовує пересувні установки. Росіяни швидко їх розгортають і так само швидко згортають, тож уразити їх досить складно. Водночас Сили оборони шукають рішення, пояснив речник Військово-морських сил.

Наскільки швидко летить "Циркон"

Експерти Defense Express уточнили, як швидко летить "Циркон". Вони пояснили: відстань по прямій буде меншою за відстань реального польоту за параболою. А "будь-яка ракета летить за певною траєкторією, спочатку вона підіймається на значну висоту, потім розганяється, потім починає знижуватись і у піке мчиться до землі". До того ж "Циркон" має аеробалістичну траєкторію польоту, тобто маневрує.

Після чергової невдалої для Росії атаки по Києву своєю найновішою ракетою 3М22 "Циркон" у мережі швидко поширились розрахунки її підльотного часу, мовляв, до столиці вона летить 3 хвилини, до Одеси – 1. Але справа в тому, що такі "розрахунки" не мають відношення до реальних,

– указують журналісти.

Тож дані, що швидкість "Циркона" складає 9 тисяч кілометрів на годину, не зовсім коректні.

Щоб обрахувати точний підльотний час, треба мати цілу низку даних, зокрема точні параметри:

ракети;

її швидкості;

висоти польоту;

точної траєкторії загалом з урахуванням маневрів.

"Наразі навряд хтось взагалі точно може сказати, який із точністю до секунди підльотний час "Циркона" до будь-якого міста України. Але більш важливим параметром є те, наскільки швидко сам запуск ракети буде зафіксований, проведена ідентифікація та через скільки буде оголошено попередження про загрозу. А це вже дійсно означає, що залишається дуже обмаль часу для того, щоб знайти безпечне місце", – підсумовують у матеріалі.

Цікаво! Кияни були шоковані нахабною атакою, але не зламалися. Мережею поширилося відео, як дівчина-бариста продовжила варити каву після прильоту по кафе.