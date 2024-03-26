У Силах оборони Півдня повідомили, що ракета Циркон долітає до українських міст за лічені хвилини.

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Час підльоту ракети "Циркон" до українських міст

Раніше видання Defense Express зауважило, що ракета "Циркон" ще небезпечніша, ніж "Кинджал". При наближенні до цілі вона розганяється до 9 100 кілометрів на годину, але може розвивати й більшу. Бойова частина становить 300 – 400 кілограмів.

За даними Сил оборони Півдня, "Циркон" може долітати:

До Одеси, Херсона чи Миколаєва – менш ніж за 1 хвилину.

– менш ніж за 1 хвилину. До Дніпра чи Запоріжжя – до 2,5 хвилин.

– до 2,5 хвилин. До Кропивницького – до 3 хвилин.

Орієнтовний час підльоту "Циркону" до інших міст країни з огляду на ці дані:

До Києва – 3,5 хвилини,

– 3,5 хвилини, До Вінниці – 3,6 хвилини.

– 3,6 хвилини. До Харкова – 3,9 хвилини,

– 3,9 хвилини, До Львова – 5,3 хвилини.

Попередньо, ворог вже двічі використав цю ракету проти України. "Цирконом" окупанти атакували столицю 7 лютого та 25 березня. В обох випадках ракети збили, однак навіть їхні уламки завдали дуже серйозних пошкоджень.

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Наслідки атаки "Цирконом" 25 березня

Зокрема під час останньої атаки, 25 березня, наслідки зафіксували у 4 районах столиці, найбільше постраждав Печерський район. Також знищено корпус художньої академії імені Михайла Бойчука.

На жаль, внаслідок російської атаки є щонайменше 10 постраждалих.