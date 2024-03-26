Про це в ефірі телемарафону розповів речник командування Повітряних Сил Ілля Євлаш. Він зазначив, що саме тому останнім часом ворог почав більше атакувати об'єкти інфраструктури.
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Євлаш про обстріли
Ілля Євлаш зазначив, що обстріли відбуваються постійно. Він зазначив, що справді ворог останнім часом почав звертати увагу на потужних ударах по інфраструктурних об'єктах. Це пов'язано з різними чинниками.
Ворог постійно змінює тактику, намагається знайти слабкі шпарини у нашій системі ППО. Звісно що ми маємо проявляти кмітливість, маневреність, нестандартний підхід для того, аби виявляти ці загрози і застосовувати наше озброєння. В тому числі й надане західними союзниками,
– пояснив Євлаш.
Речник Повітряних Сил наголосив, що ворог продовжить атакувати й надалі. Основна його мета – дестабілізувати обстановку всередині країни, змусити Україну діяти нестандартно. Командування продовжує моніторити ситуацію, виявляти вороже озброєння та наносити їм вогневе ураження.
Обстріли України
- Вдень 26 березня пролунав вибух у Сумах. У моніторингових каналах попереджали про повітряну ціль на місто, що рухалася зі швидкістю 800 кілометрів на годину. Згодом стало відомо, що справді, ворог завдав авіаційного удару по Сумах.
- Трохи раніше росіяни запустили ракету по Харкову. Вибух там пролунав ще до оголошення повітряної тривоги. Було влучання по району житлової забудови. Постраждала нежитлова будівля, у багатоповерхівці, що знаходиться поряд, повилітали шибки. Поранених чи загиблих немає.
- Днем раніше російська армія спрямувала балістичні ракети на столицю України. Так, повідомлялося про дві ракети – попередньо, "Циркон". Українській ППО вдалося збити обидві цілі, однак внаслідок падіння уламків зафіксовано руйнування у кількох районах.