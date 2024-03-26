Про це в ефірі телемарафону розповів речник командування Повітряних Сил Ілля Євлаш. Він зазначив, що саме тому останнім часом ворог почав більше атакувати об'єкти інфраструктури.

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Євлаш про обстріли

Ілля Євлаш зазначив, що обстріли відбуваються постійно. Він зазначив, що справді ворог останнім часом почав звертати увагу на потужних ударах по інфраструктурних об'єктах. Це пов'язано з різними чинниками.

Ворог постійно змінює тактику, намагається знайти слабкі шпарини у нашій системі ППО. Звісно що ми маємо проявляти кмітливість, маневреність, нестандартний підхід для того, аби виявляти ці загрози і застосовувати наше озброєння. В тому числі й надане західними союзниками,

– пояснив Євлаш.

Речник Повітряних Сил наголосив, що ворог продовжить атакувати й надалі. Основна його мета – дестабілізувати обстановку всередині країни, змусити Україну діяти нестандартно. Командування продовжує моніторити ситуацію, виявляти вороже озброєння та наносити їм вогневе ураження.

Обстріли України