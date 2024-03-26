Про вибух у Сумах повідомили кореспонденти "Суспільного".
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Вибух у Сумах
Вдень у Сумах було чутно звуки вибухів.
Так, повітряну тривогу в області оголосили о 12:21. Вже менше ніж за пів години в Сумах пролунали вибухи. Жителі міста чули їх о 12:43. Про це повідомило "Суспільне Суми".
Повітряна ціль на Суми. Швидкість – 800 кілометрів на годину,
– писали в моніторингових каналах.
Зауважимо, що о 12:22 повідомляли про Су-34 та Су-35 на північному-сході.
Наразі немає інформації про деталі вибуху.
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