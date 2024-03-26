Власне, ніч проти вівторка, 26 березня, була неспокійною для жителів Сумської області, що розташована на Півночі України та межує з Росією. Ворог уразив цивільну інфраструктуру КАБами, наражаючи на небезпеку життя мирних громадян нашої держави.

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КАБи вчергове атакують Сумщину

У обласній військові адміністрації Сумщини наголошують: російські терористи продовжують вчиняти злочини проти мирного населення прикордонного регіону. Також там закликають бути обережними та в жодному разі не ігнорувати повітряну тривогу.

Ворог (вночі 26 березня – 24 Канал) знову вдарив по цивільній інфраструктурі Білопілля: здійснено авіаційний удар із застосуванням керованих авіаційних бомб,

– йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілу пошкоджено міський Центр дитячої та юнацької творчості та близько 20 приватних будинків. Пожежу, яка виникла, оперативно ліквідували відповідні служи.

Наслідки атаки на Білопілля Сумської області / Фото ОВА

Зверніть увагу! За попередньою інформацією, люди не постраждали внаслідок цієї атаки російських військ на місто Білопілля. На місце події одразу виїхали всі відповідні служби.

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Також "Шахеди" летіли на Україну

Проти 26 березня разом з тим було непокійно у східних та південних областях нашої держави. Російські загарбники випустили 12 дронів-камікадзе типу "Шахед", наражаючи на небезпеку цивільних.

На щастя, протиповітряній обороні нашої держави вдалось знищити усі цілі, що зафіксували у межах Харківської, Миколаївської та Дніпропетровської областей. Тому й обійшлось без постраждалих і руйнувань.

Водночас Дніпропетровщина зазнала атаки за допомогою артилерії. За словами голови ОВА Сергія Лисака, росіяни били по Червоногригорівській та Нікопольській громадах, внаслідок чого постраждала 91-річна жінка.

Згадаємо, що за день до цього, вранці 25 березня, ворог випустив балістичні ракети по столиці. ППО вдалось збити дві цілі над Києвом, однак уламки ракет впали у декількох районах, спричинивши руйнування інфраструктури. Обійшлось без загиблих, проте постраждало близько 10 людей. Серед них – дві вагітні жінки та 16-річна дівчина.