Власне, у ніч проти вівторка, 26 березня, повітряна загроза існувала для південних та східних областей нашої держави. Водночас вранці у командуванні Збройних Сил розповіли про успішну роботу протиповітряної оборони по "Шахедах".

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ППО відпрацювала на відмінно

Як зазначають у Генеральному штабі ЗСУ, 12 з 12 російських дронів вночі збила українська ППО. Це блискучий результат, який засвідчує ефективність наших бійців, які захищають небо.

Вночі росіяни вчергове атакували Україну, застосувавши 12 БпЛА типу Shahed. Сили та засоби протиповітряної оборони України знищили всі ударні безпілотники.