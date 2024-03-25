Близько 10:32 у столиці пролунала серія вибухів – за 5 хвилин після оголошення повітряної тривоги. Усе, що відомо про атаку окупантів на Київ – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Приблизно о 10:30 ворог вдарив по Києву двома балістичними ракетами. За повідомленням командувача Повітряних сил Миколи Олещука, ракети були запущені росіянами з тимчасово окупованого Криму.

Олещук повідомив, що українська протиповітряна оборона знищила обидві балістичні ракети ворога, які направлялися до столиці. Проте станом на 11:20 залишається невідомим, якими саме ракетами ворог завдав удару.

У ДСНС розповіли, що внаслідок ракетної атаки окупантів, у Печерському районі Києва пошкоджено триповерхову будівлю спортзалу. Попередньо двом особам надається медична допомога. Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи, рятувальники активно розбирають завали.

В Київській державній академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука серйозно пошкоджено центральну частину корпусу. Зокрема, спортивна зала, конгрес-хол та виставковий центр були вщент зруйновані. Також значних пошкоджень зазнали приміщення кафедр та аудиторії навчального закладу.

Попередньо, є зареєстровані випадки падіння уламків у Голосіївському та Солом’янському районах. Без потерпілих. Рятувальники зараз обстежують ці території.

У Дарницькому районі зафіксовано пошкодження приватного будинку. У Голосіївському районі в лісосмузі виявлені уламки ракети.

На всіх локаціях працюють рятувальники, правоохоронці проводять слідчі дії.

Згодом у КМВА додали, що інформація щодо падіння уламків в Дніпровському районі не підтвердилася.

Наслідки ракетного удару по Києву / Фото ДСНС

Екстрені служби оперативно прибули на місце влучання ракети. Спочатку повідомлялося про одну постраждалу, але о 11:15 мер Кличко інформував про ще одну жертву. Одна жінка отримала медичну допомогу на місці, тоді як іншу доставили до лікарні.

Пізніше, об 11:22, Віталій Кличко повідомив, що загалом є четверо поранених в результаті атаки. Серед постраждалих – 16-річна дівчина.

Керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк розповіла, що за попередніми даними, на Київ могла летіти протикорабельна ракета "Циркон".

Вона зазначає, що протикорабельних ракет у росіян досить багато, а використовувати їх окупантам немає куди. Російські війська роблять ставку на швидкість цих ракет і розраховують, що наші системи ППО не зможуть їх збити.

Патрульна поліція Києва повідомила, що на вулиці Михайла Бойчука рух транспорту ускладнений в обох напрямках.

У КМВА також розповіли, що тимчасово змінено роботу двох тролейбусних маршрутів.

Зміни у тролейбусних маршрутах:

  • тролейбуси маршруту №15 курсують від станції метро "Палац спорту" до зупинки "Ботанічний сад";
  • тролейбуси маршруту №38 курсують від зупинки "Національний музей історії України у Другій світовій війні" до зупинки "Ботанічний сад".

Вночі росіяни атакували Україну "Шахедами": що відомо

  • В ніч на 25 березня українським оборонцям вдалося збити 8 з 9 ударних дронів, які ворог запустив з окупованого Криму. У Повітряних силах розповіли, що до відбиття повітряного нападу залучалися мобільні вогневі групи Сил оборони України.
  • На жаль, на Миколаївщині було зафіксовано влучання в енергетичний об'єкт, що призвело до його пошкодження та виникнення пожежі. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники, інцидент не призвів до постраждалих серед людей.
  • Наталія Гуменюк наголосила, що ворожі дрони, які намагалися виявити об'єкти для атаки, були спрямовані на житлові квартали. Випуск снарядів відбувався між житловими будинками.