Близько 10:32 у столиці пролунала серія вибухів – за 5 хвилин після оголошення повітряної тривоги. Усе, що відомо про атаку окупантів на Київ – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Київ атакували двома балістичними ракетами

Приблизно о 10:30 ворог вдарив по Києву двома балістичними ракетами. За повідомленням командувача Повітряних сил Миколи Олещука, ракети були запущені росіянами з тимчасово окупованого Криму.

Олещук повідомив, що українська протиповітряна оборона знищила обидві балістичні ракети ворога, які направлялися до столиці. Проте станом на 11:20 залишається невідомим, якими саме ракетами ворог завдав удару.

Внаслідок падіння уламків є руйнування

У ДСНС розповіли, що внаслідок ракетної атаки окупантів, у Печерському районі Києва пошкоджено триповерхову будівлю спортзалу. Попередньо двом особам надається медична допомога. Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи, рятувальники активно розбирають завали.

В Київській державній академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука серйозно пошкоджено центральну частину корпусу. Зокрема, спортивна зала, конгрес-хол та виставковий центр були вщент зруйновані. Також значних пошкоджень зазнали приміщення кафедр та аудиторії навчального закладу.

Попередньо, є зареєстровані випадки падіння уламків у Голосіївському та Солом’янському районах. Без потерпілих. Рятувальники зараз обстежують ці території.

У Дарницькому районі зафіксовано пошкодження приватного будинку. У Голосіївському районі в лісосмузі виявлені уламки ракети.

На всіх локаціях працюють рятувальники, правоохоронці проводять слідчі дії.

Згодом у КМВА додали, що інформація щодо падіння уламків в Дніпровському районі не підтвердилася.

Наслідки ракетного удару по Києву / Фото ДСНС

Що відомо про постраждалих

Екстрені служби оперативно прибули на місце влучання ракети. Спочатку повідомлялося про одну постраждалу, але о 11:15 мер Кличко інформував про ще одну жертву. Одна жінка отримала медичну допомогу на місці, тоді як іншу доставили до лікарні.

Пізніше, об 11:22, Віталій Кличко повідомив, що загалом є четверо поранених в результаті атаки. Серед постраждалих – 16-річна дівчина.

Якими ракетами могли атакувати Київ

Керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк розповіла, що за попередніми даними, на Київ могла летіти протикорабельна ракета "Циркон".

Вона зазначає, що протикорабельних ракет у росіян досить багато, а використовувати їх окупантам немає куди. Російські війська роблять ставку на швидкість цих ракет і розраховують, що наші системи ППО не зможуть їх збити.

Інформація для містян

Патрульна поліція Києва повідомила, що на вулиці Михайла Бойчука рух транспорту ускладнений в обох напрямках.

У КМВА також розповіли, що тимчасово змінено роботу двох тролейбусних маршрутів.

Зміни у тролейбусних маршрутах:

тролейбуси маршруту №15 курсують від станції метро "Палац спорту" до зупинки "Ботанічний сад";

тролейбуси маршруту №38 курсують від зупинки "Національний музей історії України у Другій світовій війні" до зупинки "Ботанічний сад".

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