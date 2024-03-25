Про це повідомили журналісти 24 Каналу. Інформацію також підтвердила місцева влада.

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До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Що вже відомо про вибухи в Києві

О 10:27 Повітряні сили написали, що загроза застосування балістичного озброєння з Півдня. Далі зазначили, що ракета на Київ. Оголошено повітряну тривогу.

Уже о 10:28 у столиці пролунали вибухи. Це підтвердив міський голова. Віталій Кличко закликав терміново пройти в укриття. Також відреагували в КМВА.

Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!

– наголосив Сергій Попко.

Уже о 10:41 начальник КМВА повідомив, що, за попередньою інформацією, внаслідок ракетної атаки на Київ зафіксовано падіння уламків в Печерському районі. Оперативні служби прямують на місце. Дані уточнюються.

Через кілька хвилин Кличко написав: "Виклики екстрених служб в Печерський, Солом'янський та Дніпровський райони столиці. Підрозділи прямують на місця".

Зверніть увагу! Станом на 10:50 повітряна тривога триває. Тож не наражайте на небезпеку себе та близьких. До відбою тривоги перебувайте в укритті.

Вночі окупанти атакували Південь