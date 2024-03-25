Ворожим ударом було пошкоджено обладнання. Унаслідок цього енергетики змушені збільшити періоди обмеження споживання електроенергії.
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Одесі та Одеській області введені графіки відключень світла
Вночі російські безпілотники ударили по двох підстанціям в південному регіоні. У зв'язку з ураженням обладнання, внаслідок атаки окупантів, в Одесі та області енергетики змушені продовжити час введення обмежень споживання електроенергії.
Це необхідно для захисту вцілілого обладнання від перевантаження, яке може викликати додаткові технологічні пошкодження,
– заявили в Укренерго.
У ДТЕК повідомили, що енергетики вже відновили електропостачання для об'єктів критичної інфраструктури.