Які ж наслідки для ворога має ураження цих суден, в ефірі телемарафону розповіла керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, передає 24 Канал.

Зверніть увагу ВДК "Ямал" брав участь в анексії Криму, а "Азов" – парадний: що відомо про уражені кораблі

Потужний удар по логістиці і не тільки

Ураження ВДК має декілька факторів впливу. Адже це, дійсно, потужний удар по логістиці, управлінню військами, адже серед переліченого фігурує і командний пункт, і офіцерський склад.

Відповідно відбувається переорієнтування в управлінні військами, переорієнтування сил і засобів, оскільки втрачені конкретні керівники. Крім того, це потужний морально-психологічний удар по війську в цілому. Коли вони відчувають, що навіть у таких глибоких тилах відбувається потужна робота Сил оборони, і втручання в подальший розвиток бойових дій,

– підкреслила Гуменюк.

До речі, ситуація буде продовжуватися. Сезон "бавовни" у Криму не завершується. Полковник зауважила, що в українських захисників ще багато роботи та відповідних об'єктів.

Те що логістика, зокрема, флоту, знову виявилася під ударом, – це знов-таки може скувати корабельно-катерний склад і змусити його залишатися в пункті базування якомога довше,

– сказала спікерка.

Коротко про ураження ВДК "Ямал", "Азов"