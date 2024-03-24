Про це стало відомо зранку 24 березня.

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Уражені нові ворожі цілі

СтратКом Збройних Сил України повідомив про чергове успішне ураження ворожих десантних кораблів.

Так, зранку 24 березня там розповіли про ураження ВДК "Ямал" та "Азов".

Сили Оборони України успішно уразили великі десантні кораблі "Ямал" та "Азов", центр зв'язку, а також декілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту Росії в тимчасово окупованому Севастополі,

– йдеться в повідомленні.

Наразі більше деталей про ураження ворожих цілей немає.

Що відомо про уражені кораблі: коротко

Відомо, що десантний корабель "Ямал" має бортовий номер – 156. Дислокація цього великого десантного корабля – тимчасово окупований Крим, а саме Севастополь.

Великий десантний корабель (ВДК) "Ямал" Чорноморського флоту Росії брав участь в операції із захоплення Криму в 2014 році. Відповідний факт встановили волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm.