Російський флот продовжує зменшувати свою присутність у Чорному морі, натомість збільшує на його дні. Уранці 14 лютого великий десантний корабель "Цезар Куніков" пішов на дно разом з екіпажем. Отож Україна уразила вже п'ятий великий десантний корабель росіян.

Знищення "Цезаря Кунікова" відбулося з другої спроби. Уперше він був уражений наприкінці березня 2022 року, коли поблизу Бердянська був знищений ВДК "Саратов". Два інші кораблі, серед яких "Цезар Куніков" та "Новочеркаськ" були пошкоджені. Тепер же вони всі офіційно знищені.

Найцікавішим є те, що знищення великого десантного корабля біля узбережжя тимчасово окупованої Алупки відбулося рівно через 81 рік після смерті від отриманих внаслідок вибуху травм російського офіцера Цезаря Кунікова, на честь якого власне і назвали судно. Та ще цікавіше, що офіцер помер у Геленджику, а корабель – біля Алупки.

То ж що відомо про знищений корабель та його участь у війнах проти Грузії, Сирії та України і як ця втрата позначиться на російському флоті – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Цікаво Одне із найновіших російських суден: все, що відомо про знищення "Цезаря Кунікова"

"Валентинка" від ГУР МО

Рано-вранці 14 лютого 2024 року у тимчасово окупованому Криму чули вибухи. Згодом з'явилися повідомлення про ймовірне ураження десантного корабля російського чорноморського флоту. Цю інформацію пізніше підтвердили ЗСУ та ГУР МО.

У Головному управлінні розвідки розкрили деталі операції зі знищення російського судна. Спецпризначенці "Групи 13" у взаємодії з підрозділами Сил оборони здійснили успішну атаку морськими дронами Magura V5 на великий десантний корабель "Цезар Куніков".

Унаслідок атаки лівий борт корабля отримав серйозну пробоїну і почав тонути. Таким чином ГУР МО подарувало росіянам "валентинку" знищивши чи не найновіший десантний корабель у чорноморському флоті.

Знищення "Цезаря Кунікова": дивіться відео

Варто також зазначити, що корабель пішов на дно разом з екіпажем. У ГУР МО кажуть, що операція з порятунку окупантів була безуспішною. За словами представника ГУР МО Андрія Юсова, більшість екіпажу загинула. Натомість пропагандисти стверджують, що нібито весь екіпаж "Цезаря Кунікова" вижив.

Так чи інакше, але вже вдруге за 81 рік у світі стає менше на одного Цезаря Кунікова.

Важливо! Вартість "Цезаря Кунікова", якщо опиратися на оцінку Forbes щодо знищеного раніше "Новочеркаська", може становити до 85 мільйонів доларів США.

Третій пішов або "Бердянськ наздоганяє"

Що пов'язує великі десантні кораблі "Саратов", "Новочеркаськ" та "Цезар Куніков" крім того, що вони тепер перепрофільовані на підводні судна? У них є одна спільна історія, яка отримала цілком логічне завершення.

24 березня 2022 року ЗСУ ракетою "Точка У" атакували російські судна у порту тимчасово окупованого Бердянська. Там на той момент якраз перебували три вищезгадані десантні кораблі. Унаслідок атаки вдалося знищити "Саратов". Інші ж два отримали пошкодження, а окремі члени екіпажу – серйозні травми.

Наприклад, 18 квітня в тимчасово окупованому Криму поховали командира корабля "Цезар Куніков" 197 бригади десантних кораблів чорноморського флоту Росії, капітана 3 рангу Алєксандра Чирву. Окупаційна адміністрація заявила, що він "помер у результаті отриманих в бою ран", але найімовірніше ті рани були отримані якраз під час удару поблизу Бердянська.



Алєксандр Чирва / Фото росЗМІ

26 грудня 2023 року Україна успішно потопила десантний корабель "Новочеркаськ". А вже 14 лютого 2024 року "бердянський епізод" офіційно завершено – усі згадані судна знищені.

Крім цих трьох суден ЗСУ також успішно уразили свого часу такі великі десантні кораблі як "Мінськ" та "Оленегорський горняк".

"Цезар Куніков" і його роль у війнах

Після розпаду СРСР та поділу чорноморського флоту між Україною та Росією, "ВДК-64" він же "Цезар Куніков" перейшов до російського флоту. З того часу його, як одне з найновіших суден такого типу, використовували у навчаннях та різних операціях. Наприклад, росіяни цим кораблем перевозили свій "миротворчий контингент" до Косова. Тоді російські війська "Цезарем" доставили до грецького порту Салоніки, а звідти вони через територію Північної Македонії потрапили до столиці Косова – Приштину. Там росіяни спровокували напруження з силами НАТО, оскільки без їхнього відома взяли під контроль місцевий аеропорт.

У 2008 році під час російського вторгнення у Грузію, "Цезар Куніков" був флагманом групи російських кораблів (серед яких був і "Саратов"), які здійснювали агресію проти сусідньої держави. Під час війни російські кораблі напали на грузинські катери. Унаслідок цього один грузинський катер був знищений.

"Цезар Куніков" / Фото росЗМІ

Згодом росіяни активно використовували "Цезаря Кунікова" під час війни у Сирії, поставляючи ним зброю та боєприпаси прибічникам режиму диктатора Башара Асада. А з 24 лютого 2022 року цей корабель використовували проти України. Він був одним із 12 таких суден, які росіяни використали для повномасштабного вторгнення.

Основне призначення великих десантних кораблів – звісно ж, транспортування десанту та техніки. Однак коли питання висадки морського десанту стало вже для росіян неактуальним, такі судна виконували важливу роль у забезпеченні окупаційних військ.

Поки невідомо, що було на борту корабля у момент знищення, а радше, що пішло на дно разом із "Цезарем Куніковим". У ГУР МО відзначають, що затонув весь боєкомплект. Тобто таки зброя на судні була.

Характеристики та вартість знищеного корабля

Великий десантний корабель "Цезар Куніков" – судно проєкту 775, сконструйоване у польському Ґданську. Його спустили на воду в 1986 році та взяли на озброєння чорноморського флоту. У 1991 році корабель отримав ім'я на честь російського офіцера.

А тепер більше про характеристики самого корабля:

повна водотоннажність – 4 080 тонн;

довжина судна – 112,5 метра;

ширина – 15 метрів;

осадка – 3,7 метра;

двигуни – 2 х 10 500 кінських сил, дизель;

швидкість – 17,8 вузла (33 кілометри на годину);

дальність – 6 000 миль (понад 9 650 кілометрів);

екіпаж – 87 осіб.

Цей корабель був здатен перевозити до 500 тонн військової техніки, включно з танками, та 225 десантників.

"Цезар Куніков" / Фото росЗМІ

Щодо озброєння, то "Цезаря Кунікова" захищали та не захистили:

2 артилерійські установки АК-725 калібром 57 міліметрів;

2 реактивні системи залпового вогню "Град-М" калібром 122 міліметри;

44 пускові установки ПЗРК "Стріла".

Великі десантні кораблі не є носіями ракет, тому "Калібрів" чи інших ракет, якими росіяни б'ють по Україні, на борту не було.

"Поранив" і "вбив": морський бій триває

Російсько-українська війна точно увійде у підручники з історії, зокрема і через те, що держава без флоту як такого знищує російський флот. Від початку повномасштабного вторгнення Україна знищила 25 російських кораблів та катерів, серед яких 4 великі десантні кораблі ("Оленегорський горняк" не затонув, а виведений з ладу). Також наші воїни знищили підводний човен.

У перші дні повномасштабної війни росіяни поводилися надміру зухвало у Чорному морі: заблокували порти, штурмували острів Зміїний, висаджували десант та техніку і завдавали ракетних ударів по всій країні. Тільки от зараз все змінилося.

Коридор для експорту українського зерна працює, росіяни більше не можуть блокувати наші порти та й взагалі з острахом виводять кораблі у море. Крім того, все рідше росіяни застосовують ракетоносії зі свого флоту для завдання ракетних ударів. Усе це свідчить про суттєве ослаблення чорноморського флоту і причиною цього стала Україна.

Але морський бій триває. І триватиме доти, поки Росія не забереться з нашої землі та з наших територіальних вод.