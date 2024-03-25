Какие же последствия для врага имеет поражение этих судов, в эфире телемарафона рассказала руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, передает 24 Канал.

Обратите внимание БДК "Ямал" участвовал в аннексии Крыма, а "Азов" – парадный: что известно о пораженных кораблях

Мощный удар по логистике и не только

Поражение ВДК имеет несколько факторов влияния. Ведь это, действительно, мощный удар по логистике, управлению войсками, ведь среди перечисленного фигурирует и командный пункт, и офицерский состав.

Соответственно происходит переориентация в управлении войсками, переориентация сил и средств, поскольку потеряны конкретные руководители. Кроме того, это мощный морально-психологический удар по войску в целом. Когда они чувствуют, что даже в таких глубоких тылах происходит мощная работа Сил обороны, и вмешательство в дальнейшее развитие боевых действий,

– подчеркнула Гуменюк.

Кстати, ситуация будет продолжаться. Сезон "хлопка" в Крыму не завершается. Полковник отметила, что в украинских защитников еще много работы и соответствующих объектов.

То что логистика, в частности, флота, снова оказалась под ударом, – это опять-таки может сковать корабельно-катерный состав и заставить его оставаться в пункте базирования как можно дольше,

– сказала спикер.

Коротко о поражении ВДК "Ямал", "Азов"