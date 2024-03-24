Ситуація з енергопостачанням у місті залишається складною — наразі заживлено 40% житлових будинків. Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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До відновлювальних робіт у місті залучили працівників "Харківобленерго", "Укренерго" та місцевих комунальників.

За словами Терехова, наразі в усіх житлових будинках міста відновили водопостачання, а опалення запрацювало у 60% будинків. Мер розповів. що питання про евакуацію з міста у разі подальших обстрілів нині не стоїть: таке рішення, за його словами, кожен ухвалює індивідуально.

Також у місті працюють пункти незламності. Наразі не вдалося заживити ще 200 000 абонентів, для них Обленерго підготував графіки відключень світла.

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