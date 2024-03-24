Ситуація з енергопостачанням у місті залишається складною — наразі заживлено 40% житлових будинків. Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.
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До відновлювальних робіт у місті залучили працівників "Харківобленерго", "Укренерго" та місцевих комунальників.
За словами Терехова, наразі в усіх житлових будинках міста відновили водопостачання, а опалення запрацювало у 60% будинків. Мер розповів. що питання про евакуацію з міста у разі подальших обстрілів нині не стоїть: таке рішення, за його словами, кожен ухвалює індивідуально.
Також у місті працюють пункти незламності. Наразі не вдалося заживити ще 200 000 абонентів, для них Обленерго підготував графіки відключень світла.
Росіяни обстріляли Харків 22 березня: що відомо
- Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що вночі 22 березня окупанти завдали понад 15 ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури міста. Внаслідок цього Харків фактично повністю знеструмило.
- Під ворожим ударом опинилися всі критичні об'єкти, а містяни чули безперервні вибухи, які лунали від 03:53 до 04:49. Одразу після цього у Харкові зникло світло, зв'язок, водопостачання, опалення.
- Харків пережив найбільший блекаут від початку війни. Без світла було 440 тисяч абонентів, згодом частині з них комунікації відновили. Підприємства та бізнес-структури перешли на генератори. У місті працювало 80 пунктів незламності, обігріву та видачі гарячої їжі.
- Також виникли проблеми з водопостачанням через знеструмлення насосних підстанцій у Харкові. В ДСНС повідомили, що за потреби можна звертатися до пунктів незламності.
- У Харкові відомо про одного постраждалого – 43-річного чоловіка, працівника одного з енергооб'єктів.