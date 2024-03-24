Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, зауваживши, що місто оговтується від потужного ракетного удару. Енергетики, ремонтники працюють без перепочинку, щоб відновити світло.

До теми Частина Дніпропетровщини знеструмлена, у Харкові – відключення: ситуація зі світлом 24 березня

Харків пережив повний блекаут

Частина харків'ян вже третю добу залишається без світла. Наразі заживлено тільки 40% від усіх абонентів. Також уже відновили подачу гарячої води й опалення.

Комунікації потроху повертаються, квартири більше не нагадують печери, але все-таки 60% містян досі без світла. Термінів, коли його дадуть, не може назвати жодна людина, бо руйнування дуже великі,

– розповіла Анна Черненко.

Окупанти за ранок 22 березня випустили по енергетичних об'єктах Харкова майже 20 ракет. Відомо, що зруйновані трансформаторні підстанції, дуже сильно пошкоджена одна з ТЕЦ. Через це відповідні служби працюють без відпочинку на всіх цих об'єктах.

Варто підкреслити, що вже вдалося заживити об'єкти критичної інфраструктури. Туди вже подають воду, але можуть бути перебої. Також у місті працюють пункти незламності. Наразі не вдалося заживити ще 200 000 абонентів, для них Обленерго підготував графіки відключень світла.

Як працює транспорт

Поки весь наземний і підземний електротранспорт не курсує. Люди вийшли на вулиці, їх чимало у парках, біля будинків. Вони спілкуються, відпочивають. З огляду на це можна стверджувати, що до міста повернулося дуже багато жителів.

Разом з цим не варто відкидати, що через ситуацію зі світлом частина харків'ян знову виїде. Без основних комунікацій дуже важко сім'ям з малими дітьми, літнім людям.

Окрім пунктів незламності, в Харкові працюють пункти видачі гарячого харчування. Людей закликають не бути на самоті, а приходити у ці місця, щоб отримати відповідну допомогу.

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