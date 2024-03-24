Об этом рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, отметив, что город оправляется от мощного ракетного удара. Энергетики, ремонтники работают без передышки, чтобы восстановить свет.

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Часть харьковчан уже третьи сутки остается без света. Сейчас запитано только 40% от всех абонентов. Также уже восстановили подачу горячей воды и отопления.

Коммуникации понемногу возвращаются, квартиры больше не напоминают пещеры, но все-таки 60% горожан до сих пор без света. Сроков, когда его дадут, не может назвать ни один человек, потому что разрушения очень большие,

– рассказала Анна Черненко.

Оккупанты за утро 22 марта выпустили по энергетическим объектам Харькова почти 20 ракет. Известно, что разрушены трансформаторные подстанции, очень сильно повреждена одна из ТЭЦ. Из-за этого соответствующие службы работают без отдыха на всех этих объектах.

Стоит подчеркнуть, что удалось запитать объекты критической инфраструктуры. Туда уже подают воду, но могут быть перебои. Также в городе работают пункты несокрушимости. Пока не удалось запитать еще 200 000 абонентов, для них Облэнерго подготовил графики отключений света.

Как работает транспорт

Пока весь наземный и подземный электротранспорт не курсирует. Люди вышли на улицы, их немало в парках, возле домов. Они общаются, отдыхают. Учитывая это можно утверждать, что в город вернулось очень много жителей.

Вместе с этим не стоит исключать, что из-за ситуации со светом часть харьковчан снова уедет. Без основных коммуникаций очень трудно семьям с маленькими детьми, пожилым людям.

Кроме пунктов несокрушимости, в Харькове работают пункты выдачи горячего питания. Людей призывают не быть в одиночестве, а приходить в эти места, чтобы получить соответствующую помощь.

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