Об этом рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, добавив, что спасательные работы в Харькове продолжаются. Несколько пожаров до сих пор не удалось ликвидировать, а к их тушению даже привлекли пожарный поезд.

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Детали утреннего обстрела

Для всех харьковчан утро 22 марта было чрезвычайно сложным. Областной центр подвергся серьезным разрушениям, повреждены объекты, которые питали город. По всему Харькову нет света, от этого зависит движение транспорта, водоснабжение и тепло. Мобильные операторы работают с перебоями.

Что касается воды, то ее будут подавать на несколько часов. Уже есть опубликованный график. Люди отвыкли жить в таких условиях, поэтому маловероятно, что кто-то имел запасы. Горожан призывают приходить в пункты несокрушимости. Там можно зарядить телефоны, получить другую помощь.

Если говорить о моем районе, то критический объект расположен в соседнем районе, но взрывы было очень слышно. Дом буквально "подпрыгивал" от взрывных волн. Но, к счастью, обошлось без жертв. Известно об одном раненом – это работник энергосферы,

– рассказала Анна Черненко.

Враг бил прицельно по инфраструктуре

Харьковчане слышали 15 взрывов, а ракеты прицельно летели в 5 объектов критической инфраструктуры. Сложности добавило и то, что противник использовал оружие разного типа. Это очень мешало работать ПВО и привело к серьезным разрушениям.

Спасатели продолжают работать, на этих объектах до сих пор тушат пожары, даже привлечен пожарный поезд для ликвидации возгораний. Только после этого энергетики смогут окончательно сказать, насколько повреждены объекты и когда стоит ожидать восстановления света,

– отметила корреспондентка.

Сейчас на улицах Харькова гудят генераторы. Их включают магазины, аптеки, предприятия. Поэтому даже по этим звукам люди будут знать, что именно в городе работает.

Какова ситуация с транспортом

Метрополитен остановил работу из-за отсутствия электричества. Наземный электротранспорт также не работает, но его маршруты пытаются дублировать дополнительными автобусами.

Местные власти разработали специальную карту на случай блэкаута. Там можно найти всю информацию о движении транспорта, отключении света, оперативные новости. Населению советуют ею воспользоваться, чтобы не быть заложником отсутствия информации.

Вероятно, на этот раз понадобится больше времени, чтобы отремонтировать все, что повреждено. Ведь враг бил прицельно из разного вооружения. Все соответствующие службы с утра работают в очень усиленном режиме.

Но я уверена, что мы выстоим. Я наблюдала за улицей и вижу, что люди уже достали велосипеды, они выезжают на работу и, как могут, пытаются продолжить свою жизнь такой, какой она должна была быть,

– отметила Анна Черненко.

Также сегодня очень важно помочь пожилым людям и всем тем, кто не имеет возможности самостоятельно наладить быт, набрать воду или пойти в пункты несокрушимости, чтобы зарядить телефон. Для них пережить блэкаут особенно трудно.

Какая ситуация в области

Кроме Харькова, без электричества также Первомайская громада, Красноград, Купянский район. Все из-за того, что нагрузку на энергосистему перераспределили, поэтому свет выключили и в этих населенных пунктах.

Стоит следить за официальными сообщениями, чтобы узнать, когда его восстановят. Возможно, электричество будут подавать в определенные часы. Удар 22 марта был сложнее и больше, чем раньше, но у наших энергетиков и спасателей уже есть опыт преодоления таких атак.

Пострадала ли гражданская инфраструктура

Утренняя атака была очень быстрой. Она длилась примерно с 4:52 до 5:30 утра. За это время было нанесено 15 ракетных ударов именно по объектам энергетической инфраструктуры. Однако, понятно, что возле таких объектов могли быть гражданские дома, предприятия.

Сейчас полной информации об этом нет, но, вероятно, что разрушения жилого фонда все-таки есть. Взрывная волна могла добраться до домов людей. К сожалению, стоит ожидать сообщений о выбитых окнах, дверях, поврежденых крышах, транспорте.

Действительно, эта атака была очень быстрой. Первые 7 взрывов прозвучали один за другим с перерывом где-то в минуту или меньше. Далее стало тише, но за последние 20 – 30 минут было эхо от ударов по городу или пригороде,

– добавила Черненко.

Сейчас все службы сосредоточены на ликвидации последствий ударов на объектах инфраструктуры. Тушение достаточно сложное, даже привлечен пожарный поезд, потому что объекты энергетики специфические, там есть легковоспламеняющиеся материалы. Все это влияет на скорость преодоления вражеской атаки.

Массированная атака 22 марта: главное