К сожалению, сообщается, что количество жертв вследствие удара по Хмельницкой области возросло. На месте работают соответствующие службы, которые помогают местным преодолевать последствия атаки.

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Последствия атаки по Хмельницкому

Ночью 22 марта российские войска во время массированной атаки на различные регионы Украины нанесли удар и по Хмельницкой области. Городской голова Хмельницкого Александр Симчишин рассказал, что были попадания, а также жертвы.

Ужасное утро. Имеем повреждения объектов инфраструктуры. Повреждения жилых домов. Есть погибшие и пострадавшие среди гражданских,

– написал чиновник.

Сначала сообщалось об одном погибшем, однако впоследствии Александр Симчишин написал, что количество жертв возросло до двух. Также известно о по меньшей мере 7 раненых в Хмельницком. В полиции сообщили, что патрульные совместно с экстренными службами помогают людям, преодолевают последствия вражеских обстрелов.

Несмотря на работу сил ПВО ВСУ, российские террористы ударили по жилому массиву. Погибло 2 человека. Искренние соболезнования родным. Вечная Память погибшим. 5 человек ранены, 2 госпитализированы,

– отметил мэр города.

Последствия удара по домам в Хмельницком: смотрите видео

К счастью, из-под завалов частного дома удалось спасти 21-летнюю девушку. Она была полтора часа на связи по телефону. Пострадавшую госпитализировали, оказывается необходимая помощь. Момент спасения молодой девушки попал на видео.

Спасение девушки из-под завалов дома: смотрите видео

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