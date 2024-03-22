На жаль, повідомляється, що кількість жертв внаслідок удару по Хмельниччині зросла. На місці працюють відповідні служби, що допомогають місцевим долати наслідки атаки.
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Наслідки атаки по Хмельницьку
Вночі 22 березня російські війська під час масованої атаки на різні регіони України завдали удару й по Хмельницькій області. Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин розповів, що були влучання, а також жертви.
Жахливий ранок. Маємо пошкодження обʼєктів інфраструктури. Пошкодження житлових будинків. Є загиблі і постраждалі серед цивільних,
– написав чиновник.
Спочатку повідомлялося про одного загиблого, однак згодом Олександр Симчишин написав, що кількість жертв зросла до двох. Також відомо про щонайменше 7 поранених у Хмельницькому. У поліції повідомили, що патрульні спільно з екстреними службами допомагають людям, долають наслідки ворожих обстрілів.
Попри роботу сил ППО ЗСУ, російські терористи вдарили по житловому масиву. Загинуло 2 людей. Щирі співчуття рідним. Вічна Памʼять загиблим. 5 людей поранено, 2 госпіталізовано,
– зазначив мер міста.
Наслідки удару по будинках у Хмельницькому: дивіться відео
На щастя, з-під завалів приватного будинку вдалося врятувати 21-річну дівчину. Вона була півтори години на зв'язку телефоном. Постраждалу госпіталізували, надається необхідна допомога. Момент порятунку молодої дівчини потрапив на відео.
Порятунок дівчини з-під завалів будинку: дивіться відео
Що відомо про атаку на Україну
- Росіяни 22 березня завдали наймасовіший удар по українській енергоструктурі за останній час. Окупанти застосовували як дрони-камікадзе, так і ракети – випустили по Україні 90 ракет різних типів, 60 дронів. Зокрема, під ударом опинилася Дніпровська ГЕС – там зафіксували два прямих влучання. Ситуація на станції критична, невідомо, як далі функціонувати ГЕС.
- Внаслідок удару було пошкоджено десятки енергооб'єктів у різних регіонах України. Сотні тисяч українців з семи областей лишилися без світла. Найважча ситуація в Харківській, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях.
- Також ворог атакував й будинки цивільних українців. Так, у Запоріжжі зафіксовано влучання у приватний сектор. Зруйновано щонайменше 7 одноповерхових будинків на правому березі міста. Наразі відомо про 10 поранених, однак на місці тривають рятувальні роботи – ще принаймні троє осіб вважаються зниклими безвісти.