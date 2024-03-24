Ситуация с электроэнергией в городе остается сложной – сейчас электроснабжение возобновили в 40% жилых домов. Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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К восстановительным работам в городе привлекли работников "Харьковоблэнерго", "Укрэнерго" и местных коммунальщиков.
По словам Терехова, сейчас во всех жилых домах города восстановили водоснабжение, а отопление заработало в 60% домов. Мэр рассказал, что вопрос об эвакуации из города в случае дальнейших обстрелов сейчас не стоит: такое решение, по его словам, каждый принимает индивидуально.
Также в городе работают пункты несокрушимости. Пока не удалось подключить еще 200 000 абонентов, для них Облэнерго подготовил графики отключений света.
Россияне обстреляли Харьков 22 марта: что известно
- Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что ночью 22 марта оккупанты нанесли более 15 ударов по объектам энергетической инфраструктуры города. В результате этого Харьков фактически полностью обесточен.
- Под вражеским ударом оказались все критические объекты, а горожане слышали непрерывные взрывы, которые звучали с 03:53 до 04:49. Сразу после этого в Харькове исчез свет, связь, водоснабжение, отопление.
- Харьков пережил самый большой блэкаут с начала войны. Без света было 440 тысяч абонентов, впоследствии для части из них коммуникации восстановили. Предприятия и бизнес-структуры перешли на генераторы. В городе работало 80 пунктов несокрушимости, обогрева и выдачи горячей пищи.
- Также возникли проблемы с водоснабжением из-за обесточивания насосных подстанций в Харькове. В ГСЧС сообщили, что при необходимости можно обращаться в пункты несокрушимости.
- В Харькове известно об одном пострадавшем – 43-летнем мужчине, работнике одного из энергообъектов.