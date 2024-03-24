Ситуация с электроэнергией в городе остается сложной – сейчас электроснабжение возобновили в 40% жилых домов. Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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К восстановительным работам в городе привлекли работников "Харьковоблэнерго", "Укрэнерго" и местных коммунальщиков.

По словам Терехова, сейчас во всех жилых домах города восстановили водоснабжение, а отопление заработало в 60% домов. Мэр рассказал, что вопрос об эвакуации из города в случае дальнейших обстрелов сейчас не стоит: такое решение, по его словам, каждый принимает индивидуально.

Также в городе работают пункты несокрушимости. Пока не удалось подключить еще 200 000 абонентов, для них Облэнерго подготовил графики отключений света.

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