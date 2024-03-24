Через російські обстріли, ДТЕК загалом втратив 50% генерації електроенергії. Про це сказав гендиректор компанії YASNO Сергій Коваленко в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Якщо говорити про групу ДТЕК, то втрачено 50% генераційних об'єктів. Скільки треба часу і грошей на відновлення – будемо з'ясовувати ще декілька днів. Точно можу сказати, що цей процес займе не день, не тиждень і не місяць,

– пояснив Коваленко.

Наразі всі області й міста України заживлені, однак найскладніша ситуація залишається у Харкові. За словами Сергія Коваленка, саме це місто найбільше постраждало від обстрілів у контексті енергосистеми.

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