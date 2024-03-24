Через російські обстріли, ДТЕК загалом втратив 50% генерації електроенергії. Про це сказав гендиректор компанії YASNO Сергій Коваленко в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.
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Якщо говорити про групу ДТЕК, то втрачено 50% генераційних об'єктів. Скільки треба часу і грошей на відновлення – будемо з'ясовувати ще декілька днів. Точно можу сказати, що цей процес займе не день, не тиждень і не місяць,
– пояснив Коваленко.
Наразі всі області й міста України заживлені, однак найскладніша ситуація залишається у Харкові. За словами Сергія Коваленка, саме це місто найбільше постраждало від обстрілів у контексті енергосистеми.
Атака на енергосистему 22 березня: що відомо
- Вранці 22 березня російські війська завдали цинічного масованого ракетного удару по Україні. Удари переважно були спрямовані на енергетичну інфраструктуру.
- Окупанти нанесли понад 15 ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури міста Харків. Внаслідок цього місто фактично опинилося без електропостачання, і всі екстрені служби вже взялися за роботу. Мер Харкова Ігор Терехов також попередив про проблеми з водопостачанням через знеструмлення насосних підстанцій у місті.
- Серія вибухів прогриміла в Дніпрі, що призвело до відключення світла в деяких районах міста. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що російські війська здійснили комбіновану атаку на місто "Шахедами" та ракетами. За його словами, були уражені об'єкти критичної інфраструктури.
- Російські окупанти також завдали ракетного удару по Дніпровській ГЕС. Відомо, що було два прямих влучання – в електростанцію ГЕС-1 і ГЕС-2. Загалом росіяни використали понад 8 ракет.
- Ще за день до атаки росіяни почали готуватися та попереджали про удар – вони поширювати інформацію, нібито українські війська збираються атакувати ДніпроГЕС. Вочевидь, ворог розраховував на підрив дамби та хотів переконати світ у провині України.