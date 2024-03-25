Около 10:32 в столице прогремела серия взрывов – через 5 минут после объявления воздушной тревоги. Все, что известно об атаке оккупантов на Киев – читайте в материале 24 Каналу.
Смотрите также БПЛА оккупантов атаковали подстанции на Юге: какие последствия
Киев атаковали двумя баллистическими ракетами
Примерно в 10:30 враг ударил по Киеву двумя баллистическими ракетами. По сообщению командующего Воздушных сил Николая Олещука, ракеты были запущены россиянами с временно оккупированного Крыма.
Олещук сообщил, что украинская противовоздушная оборона уничтожила обе баллистические ракеты врага, которые направлялись в столицу. Однако по состоянию на 11:20 остается неизвестным, какими именно ракетами враг нанес удар.
В результате падения обломков есть разрушения
В ГСЧС рассказали, что в результате ракетной атаки оккупантов, в Печерском районе Киева повреждено трехэтажное здание спортзала. Предварительно двум лицам оказывается медицинская помощь. Сейчас продолжаются поисково-спасательные работы, спасатели активно разбирают завалы.
В Киевской государственной академии декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Михаила Бойчука серьезно повреждена центральная часть корпуса. В частности, спортивный зал, конгресс-холл и выставочный центр были полностью разрушены. Также значительные повреждения получили помещения кафедр и аудитории учебного заведения.
Предварительно, зарегистрированы случаи падения обломков в Голосеевском и Соломенском районах. Без пострадавших. Спасатели сейчас обследуют эти территории.
В Дарницком районе зафиксировано повреждение частного дома. В Голосеевском районе в лесополосе обнаружены обломки ракеты.
На всех локациях работают спасатели, правоохранители проводят следственные действия.
Впоследствии в КГВА добавили, что информация о падении обломков в Днепровском районе не подтвердилась.
Последствия ракетного удара по Киеву / Фото ГСЧС
Что известно о пострадавших
Экстренные службы оперативно прибыли на место попадания ракеты. Сначала сообщалось об одной пострадавшей, но в 11:15 мэр Кличко информировал о еще одной жертве. Одна женщина получила медицинскую помощь на месте, тогда как другую доставили в больницу.
Позже, в 11:22, Виталий Кличко сообщил, что всего есть четыре раненых в результате атаки. Среди пострадавших – 16-летняя девушка.
Какими ракетами могли атаковать Киев
Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала, что по предварительным данным, на Киев могла лететь противокорабельная ракета "Циркон".
Она отмечает, что противокорабельных ракет у россиян достаточно много, а использовать их оккупантам некуда. Российские войска делают ставку на скорость этих ракет и рассчитывают, что наши системы ПВО не смогут их сбить.
Информация для горожан
Патрульная полиция Киева сообщила, что на улице Михаила Бойчука движение транспорта затруднено в обоих направлениях.
В КГВА также рассказали, что временно изменена работа двух троллейбусных маршрутов.
Изменения в троллейбусных маршрутах:
- троллейбусы маршрута №15 курсируют от станции метро "Дворец спорта" до остановки "Ботанический сад";
- троллейбусы маршрута №38 курсируют от остановки "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне" до остановки "Ботанический сад".
Ночью россияне атаковали Украину "Шахедами": что известно
- В ночь на 25 марта украинским защитникам удалось сбить 8 из 9 ударных дронов, которые враг запустил из оккупированного Крыма. В Воздушных силах рассказали, что к отражению воздушного нападения привлекались мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
- К сожалению, на Николаевщине было зафиксировано попадание в энергетический объект, что привело к его повреждению и возникновению пожара. Пожар оперативно ликвидировали спасатели, инцидент не привел к пострадавшим среди людей.
- Наталья Гуменюк отметила, что вражеские дроны, которые пытались обнаружить объекты для атаки, были направлены на жилые кварталы. Выпуск снарядов происходил между жилыми домами.