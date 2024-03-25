Власне, близько 10:30, 25 березня ворог завдав удару по Києву двома балістичними ракетами. За словами командувача Повітряних Сил Миколи Олещука, випустили росіяни відповідні цілі з тимчасово окупованого Криму.

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Столиця під прицілом балістики

Олещук відзвітував, що українська протиповітряна оборона ліквідувала дві балістичні ракети ворога – тобто усі цілі, що летіли на столицю. Водночас станом на 11:20 невідомо достеменно, якими саме ракетами окупанти завдали удару.

Знищено дві балістичні ракети, тип встановлюється. Дякую захисникам неба за бойову роботу,

– заявив генерал-лейтенант Микола Олещук.