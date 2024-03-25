Внаслідок атаки по столиці є влучання уламків у Печерському районі. Відомо, що вибухи пролунали близько 10:32 – всього за 5 хвилини після оголошення повітряної тривоги. Що відомо про поранених у Києві – передає 24 Канал.
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Наслідки атаки по Києву
Вранці російська армія спрямувала на Київ балістичні ракети з Півдня. На жаль, відомо про пошкодження внаслідок ворожої атаки. Так, мер Києва Віталій Кличко розповів, що у Печерському районі падіння уламків ракети спричинило руйнування в нежитловій триповерховій будівлі.
Екстренні служби вже прибули на місце влучання. Спочатку повідомлялося про одну постраждалу, однак о 11:15 Кличко повідомив про ще одну жертву. Одній жінці надали допомогу на місці, а іншу госпіталізували.
Згодом, вже об 11:22 Віталій Кличко зазначив, що відомо про чотирьох поранених внаслідок атаки. Зокрема, постраждала дівчина-підліток.
Четверо постраждалих у Печерському районі. Двом жінкам медики надали допомогу на місці. Двох, в тому числі 16-річну дівчину, госпіталізували,
– сказав мер столиці.
Що відомо про атаку на Київ
- Командувач Повітряних Сил Микола Олещук повідомив, що окупанти випустили по Києву дві балістичні ракети – обидві було знищено засобами ППО. За його словами, вилетіли відповідні цілі з тимчасово окупованого Криму. Наразі тип запущених ракет встановлюється.
- Попередньо, росіяни могли застосувати для атаки на Київ протикорабельні ракети "Циркон". Як зазначила Наталія Гуменюк, ворог має багато озброєння такого типу, однак не має куди використовувати. Саме тому, за її словами, Росія намагається весь свій ракетний потенціал застосувати в різний спосіб. Протикорабельні ракети мають надзвичайну швидкість, противник розраховує, що наші системи ППО не зможуть їх збити