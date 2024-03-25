Повітряні Сили попереджали про пустки ракет – зокрема й на Київ. Вже за кілька хвилин після оголошення загрози у столиці пролунали вибухи. Закликаємо не ігнорувати попередження й у разі повітряної тривоги прямувати у найближче укриття.
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Тривога в Україні
Повітряні Сили близько 10:27 повідомили про повітряну тривогу у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях.
Де оголошували тривогу через загрозу удару балістикою / Alerts.in
У ЗСУ о 10:27 попередили про ракету на Миколаївщині з півдня. Згодом вони додали, що вона рухається у напрямку Кіровоградської області. Повітряні Сили уточнили, що йдеться про пуски балістики.
Загроза застосування балістичного озброєння з Півдня! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги,
– написали оборонці неба.
Зрештою вони наголосили, що ціллю пуску є саме Київ – згодом там пролунали вибухи. Начальник КМВА Сергій Попко заявив, що внаслідок ракетної атаки на Київ зафіксовано падіння уламків в Печерському районі. Пошкоджено житловий будинок. Оперативні служби слідують на місце пригоди. Водночас дані щодо наслідків уточнюються.
Про відбої тривог повідомили об 11:04.
Атака на Україну вночі
- Росіяни безперервно тероризують українських громадян. Так, в ніч на 25 березня ворог знову запускав по Україні дрони-камікадзе. За інформацією Повітряних Сил, всього було запущено 9 "Шахедів", з яких вдалося збити переважну частину – тобто 8. Ліквідували їх у Миколаївській та Одеській областях.
- Водночас Наталія Гуменюк розповіла, що ціллю атаки росіян вкотре стали енергетичні об'єкти у південних регіонах країни. На жаль, не вдалося уникнути влучання на Миколаївщині в об'єкт енергетики. Пошкоджено сам об'єкт – зокрема, виникла пожежа. Також уламки влучили в двоповерховий будинок. Внаслідок атаки Росії було поранено 11 громадян. Двох госпіталізували.
- На Одещині уламками дрона пошкоджено один з об'єктів енергетичної інфраструктури. У регіоні були вимушені продовжити час введення обмежень споживання електроенергії для захисту від перевантаження. Водночас енергопостачання до об'єктів критичної інфраструктури відновили.