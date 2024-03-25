У Повітряних Силах розповіли, що переважну більшість з них вдалося збити. Для відбиття ворожої атаки залучали мобільні вогневі групи.

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Деталі роботи ППО

В ніч на 25 березня українським оборонцям вдалося збити переважну кількість ударних дронів, які ворог запустив з окупованого Криму.

Сьогодні вночі захисники неба збили 8 із 9 ударних БпЛА типу "Шахед", якими противник атакував із мису Чауда (Крим). До відбиття повітряного нападу залучалися мобільні вогневі групи Сил оборони України,

– повідомили Повітряні Сили.

Там додали, що "Шахеди" знищено у межах Миколаївської та Одеської областей.

Результати роботи ППО вночі 25 березня / Повітряні Сили

Що відомо про нічну атаку