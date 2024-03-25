Детальніше про наслідки атаки "Шахедами" повідомив глава Одеської ОВА Олег Кіпер. Він зазначив, що частина обласного центру залишилася без світла внаслідок удару дронами-камікадзе.
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Що відомо про наслідки атаки Одещини
Ворог вчергове атакував Одещину ударними безпілотниками. Є пошкодження енергетичної інфраструктури, в частині Одеси немає електропостачання,
– зазначив Олег Кіпер.
Він додав, що працюють всі екстрені служби.