Детальніше про наслідки атаки "Шахедами" повідомив глава Одеської ОВА Олег Кіпер. Він зазначив, що частина обласного центру залишилася без світла внаслідок удару дронами-камікадзе.

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Що відомо про наслідки атаки Одещини

Ворог вчергове атакував Одещину ударними безпілотниками. Є пошкодження енергетичної інфраструктури, в частині Одеси немає електропостачання,

– зазначив Олег Кіпер.

Він додав, що працюють всі екстрені служби.