Подробнее о последствиях атаки "Шахедами" сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер. Он отметил, что часть областного центра осталась без света вследствие удара дронами-камикадзе.

Читайте также Обстрел "Шахедами" и ракетами, попадание в энергообъекты: главное о массированной атаке 24 марта

Что известно о последствиях атаки Одесской области

Враг в очередной раз атаковал Одесскую область ударными беспилотниками. Есть повреждения энергетической инфраструктуры, в части Одессы нет электроснабжения,

– отметил Олег Кипер.

Он добавил, что работают все экстренные службы.