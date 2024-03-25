Подробнее о последствиях атаки "Шахедами" сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер. Он отметил, что часть областного центра осталась без света вследствие удара дронами-камикадзе.
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Что известно о последствиях атаки Одесской области
Враг в очередной раз атаковал Одесскую область ударными беспилотниками. Есть повреждения энергетической инфраструктуры, в части Одессы нет электроснабжения,
– отметил Олег Кипер.
Он добавил, что работают все экстренные службы.