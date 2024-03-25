Воздушные Силы предупреждали о пусках ракет – в том числе и на Киев. Уже через несколько минут после объявления угрозы в столице раздались взрывы. Призываем не игнорировать предупреждения и в случае воздушной тревоги направляться в ближайшее укрытие.
Смотрите также Построенная на костях тысяч украинцев: что известно о легендарной ДнепроГЭС, по которой ударила Россия
Тревога в Украине
Воздушные Силы около 10:27 сообщили о воздушной тревоге в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях.
Где объявляли тревогу из-за угрозы удара баллистикой / Alerts.in
В ВСУ в 10:27 предупредили о ракете на Николаевщине с юга. Впоследствии они добавили, что она движется в направлении Кировоградской области. Воздушные Силы уточнили, что речь идет о пусках баллистики.
Угроза применения баллистического вооружения с Юга! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги,
– написали защитники неба.
В конце концов они отметили, что целью пуска является именно Киев – впоследствии там раздались взрывы. Начальник КГВА Сергей Попко заявил, что в результате ракетной атаки на Киев зафиксировано падение обломков в Печерском районе. Поврежден жилой дом. Оперативные службы следуют на место происшествия. В то же время данные о последствиях уточняются.
Об отбое тревог сообщили в 11:04.
Атака на Украину ночью
- Россияне непрерывно терроризируют украинских граждан. Так, в ночь на 25 марта враг снова запускал по Украине дроны-камикадзе. По информации Воздушных Сил, всего было запущено 9 "Шахедов", из которых удалось сбить большую часть – то есть 8. Ликвидировали их в Николаевской и Одесской областях.
- В то же время Наталья Гуменюк рассказала, что целью атаки россиян в очередной раз стали энергетические объекты в южных регионах страны. К сожалению, не удалось избежать попадания на Николаевщине в объект энергетики. Поврежден сам объект – в частности, возник пожар. Также обломки попали в двухэтажный дом. В результате атаки России были ранены 11 граждан. Двух госпитализировали.
- В Одесской области обломками дрона поврежден один из объектов энергетической инфраструктуры. В регионе были вынуждены продлить время введения ограничений потребления электроэнергии для защиты от перегрузки. В то же время энергоснабжение объектов критической инфраструктуры восстановили.