О взрыве в Сумах сообщили корреспонденты "Суспільного".
Дивіться також Влучання по району житлової забудови: у Харкові за хвилину до тривоги пролунав вибух
Взрыв в Сумах
Днем в Сумах были слышны звуки взрывов.
Так, воздушную тревогу в области объявили в 12:21. Уже меньше чем через полчаса в Сумах прогремели взрывы. Жители города слышали их в 12:43. Об этом сообщило "Общественное Сумы".
Воздушная цель на Сумы. Скорость – 800 километров в час,
– писали в мониторинговых каналах.
Заметим, что в 12:22 сообщали о Су-34 и Су-35 на северо-востоке.
Пока нет информации о деталях взрыва.
Последствия российской атаки управляемыми авиабомбами на Сумскую область
- В ночь на вторник, 26 марта, была неспокойной для жителей Сумской области. Там российская армия поразила гражданскую инфраструктуру КАБами.
- В Сумской ОВА отметили, что "враг (ночью 26 марта – 24 Канал) снова ударил по гражданской инфраструктуре Белополья: осуществлен авиационный удар с применением управляемых авиационных бомб.
- Известно, что в результате обстрела поврежден городской Центр детского и юношеского творчества и около 20 частных домов. Пожар, который возник, оперативно ликвидировали соответствующие службы.