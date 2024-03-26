Местные власти сообщили, что было попадание в объекты в районе жилой застройки. Все обстоятельства выясняются.
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Взрыв в Харькове
В северной части Харькова примерно в 11:37 слышали громкий взрыв. Это произошло за минуту до объявления воздушной тревоги. Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил, что громкий звук был следствием прилета.
Предварительно прилет в Шевченковском районе города. Подробности выясняем,
– написал Терехов.
Впоследствии председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты ударили по гражданской жилой инфраструктуре города. По его словам, по состоянию на 11:54 информация о пострадавших на не поступала. Сейчас место прилета осматривают профильные службы.
Игорь Терехов отметил, что удар пришелся по району жилой застройки.