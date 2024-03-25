То, что обломки от двух ракет нашли в трех районах Киева – результат того, что ракеты сбили на большой высоте и обломки разлетелись по большой площади. Об этом рассказал спикер КГВА Михаил Шаманов в эфире Киев24, передает 24 Канал.

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Ответ КГВА

Если сбивают баллистическую ракету на высоте 20 километров, то ее обломки разлетаются по большой площади,

– рассказал Шаманов.

Представитель рассказал, что в Печерском районе обломки повредили двухэтажное здание, а в Соломенском районе повреждениям подверглось многоэтажное здание.

В Голосеевском районе обломки попали в лесополосу, а в Дарницком районе обломки попали в частную застройку, предварительно, там есть возгорание в нежилом помещении.

На местах работают все экстренные службы.

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