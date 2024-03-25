Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала 24 Каналу, что враг применяю вооружение с временно оккупированного Крыма, пытаясь атаковать различные регионы Украины. В частности ударил по столице.

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Не имеют куда деть эти ракеты

В России завершились так называемые выборы президента, и теперь враг продолжает терроризировать Украину.

Мы предупреждали, что после выборов в России, у них будет определенное обострение в частности с акцентом на различные регионы Украины и с применением различных видов ракетного вооружения,

– подчеркнула Гуменюк.

Этой ночью на Николаевщине был поврежден один из объектов энергетической инфраструктуры. Однако 8 дронов удалось сбить.

По предварительным данным на Киев могла лететь противокорабельная ракета "Циркон".

Противокорабельных ракет у россиян достаточно много, а использовать их оккупантам некуда. Если бить по гражданским судам, ссылаясь на назначение этих ракет, мировое сообщество будет реагировать чрезвычайно бурно. Это по состоянию на сегодня не основная задача врага. Поэтому очевидно Россия пытается весь свой ракетный потенциал применить различными способами. Поскольку эти ракеты имеют чрезвычайную скорость, противник рассчитывает, что наши системы ПВО не смогут их сбить,

– объяснила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга.