Заметим, что в результате атаки по столице есть попадание обломков в Печерском районе. Сообщалось также, что взрывы прогремели ориентировочно в 10:32. Это всего через 5 минут после объявления воздушной тревоги.
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Были считанные минуты
Спикер КМВА Михаил Шаманов в эфире Киев24 рассказал, что между моментом выхода ракеты, который фиксируют, прилетом и ее пребыванием над столицей проходят просто считанные минуты. Это баллистика, у нее очень высокая скорость. Речь идет о 7,5 тысяч метров в час.
Это означает, что она из Крыма в Киев долетает за считанные минуты. Поэтому, этот раз между объявлением сигнала воздушной тревоги и звуками, которые означали начало работы противовоздушной обороны, прошло всего несколько минут,
– рассказал он.
Что известно о ночной вражеской атаке: основное
- В ночь на 25 марта враг снова запускал по Украине дроны-камикадзе. По информации Воздушных сил, всего было запущено 9 "Шахедов", из которых удалось сбить большую часть – то есть 8. Ликвидировали их в Николаевской и Одесской областях.
- Утром около 10:32 в Киеве прогремели взрывы. Произошло это всего через несколько минут после объявления воздушной тревоги. Впоследствии стало известно, что враг выпустил две баллистические ракеты из Крыма в направлении столицы – обе цели сбили.
- Более того, ранее сообщалось, что в результате падения обломков в Печерском районе пострадали семь человек, из которых двоих госпитализировали в больницу. Одной из травмированных стала 16-летняя девушка.
- Известно, что кроме Печерского района, повреждения зафиксированы и в других частях Киева. Например, в Соломенском районе поражен многоэтажный дом, а Днепровском – зафиксировано падение обломков. В Голосеевском районе обломки упали в лесополосе.
- В частности, Наталья Гуменюк рассказала, что целью атаки россиян в очередной раз стали энергетические объекты в южных регионах страны. К сожалению, не удалось избежать попадания на Николаевщине в объект энергетики. Поврежден сам объект – в частности, возник пожар. Также обломки попали в двухэтажный дом. В результате атаки России были ранены 11 граждан. Двух госпитализировали.
- В Одесской области обломками дрона поврежден один из объектов энергетической инфраструктуры. В регионе были вынуждены продлить время введения ограничений потребления электроэнергии для защиты от перегрузки. В то же время энергоснабжение к объектам критической инфраструктуры восстановили.