Зауважимо, що внаслідок атаки по столиці є влучання уламків у Печерському районі. Повідомлялося також, що вибухи пролунали орієнтовно о 10:32. Це всього за 5 хвилини після оголошення повітряної тривоги.

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Були лічені хвилини

Речник КМВА Михайло Шаманов в етері Київ24 розповів, що між моментом виходу ракети, який фіксують, прильотом та її перебуванням над столицею проходять просто лічені хвилини. Це балістика, в неї дуже висока швидкість. Мова йде про 7,5 тисяч метрів за годину.

Це означає, що вона з Криму до Києва долітає за лічені хвилини. Тому, цього разу між оголошенням сигналу повітряної тривоги та звуками, які означали початок роботи протиповітряної оборони, минуло лише кілька хвилин,

– розповів він.

Що відомо про нічну ворожу атаку: основне