По предварительным данным, украинскую столицу могли обстрелять российской гиперзвуковой ракетой "Циркон". Она является новейшей в арсенале российских захватчиков.

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Киев могли обстрелять "Цирконом"

Журналисты Defense Express отметили, что 25 марта снова использовала свою новейшую ракету – ЗМ22 "Циркон" для удара по Киеву. Это уже второе известное использование этой ракеты после неудачной попытки атаковать Киев 7 февраля.

В то же время авторы статьи сообщили, что враг 25 марта запустил ракеты "Циркон", которые были перехвачены и сбиты над Киевом. Источники Defense Express сообщили, что эта информация происходит от первичного анализа обломков двух ракет, которые были успешно перехвачены, но упали в пределах столицы.

Кроме того, журналисты поделились снимком обнаруженного обломка российской ракеты, вероятно, "Циркон", которую сбили в Киеве.



Обломки, вероятно, российской ракеты "Циркон", которую сбили в Киеве / Фото Defense Express

Авторы материала напомнили, что до сих пор не было ни одного фото целой ракеты ЗМ22 "Циркон", а только малокачественные видео с ее пуском от минобороны России. Под вопросом остаются и характеристики этого оружия.

По словам журналистов, до сих пор остается неопределенным источник запуска: был ли он осуществлен из стационарной системы ПВО "Утес", известной как "Объект-100" или "Сотка", или с модернизированной мобильной системы береговой обороны "Бастион".

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