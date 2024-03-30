Росія ввечері 30 березня знову запустила ударні дрони та ракети проти України. У Харкові пролунали вибухи.
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Місцевих закликали бути в укриттях
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов закликав жителів міста перебувати в укриттях до оголошення про відбій повітряної тривоги.
Окупанти завдають ударів,
– написав він.
Крім цього, у поліції Харківської області знову попросили не фотографувати та не знімати роботу ППО та місця влучань. Мер Харкова Ігор Терехов написав, що у місті знову зафіксували приліт. За його словами. окупанти поцілили у житлову забудову Шевченківського району.
Попередньо обійшлося без постраждалих. Однак відомо, що у будинку, який розташований поряд, вибиті вікна.
Під час оголошення повітряної тривоги потрібно перебувати в укриттях або хоча б скористатися правилом двох стін. Пам'ятайте, звичайна обережність може зберегти життя, тому не нехтуйте власною безпекою.
Окупанти вдарили по будинку в Харкові
- Удень 27 березня у Харкові пролунало декілька вибухів під час повітряної тривоги. Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування авіаційних засобів ураження.
- Синєгубов повідомив, що у місті щонайменше 14 багатоповерхівок пошкоджені внаслідок ударів російських військових. За його даними, дві п'ятиповерхівки частково зруйновані.
- Відомо про одного загиблого чоловіка та 16 поранених, серед них 4 дітей. Наймолодшій постраждалій дитині 3 місяці.