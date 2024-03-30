Про це 24 Каналу розповів кореспондент із Запоріжжя, зауваживши, що робиться усе, аби зупинити ворога у разі можливого просування.

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Як виглядає лінія оборони

Фортифікаційні споруди складаються з великої кількості компонентів, зокрема протитанкового рову та "зубів дракона". Лінія оборони містить все те, що може уповільнити чи зупинити проходження ворожої колісної та гусеничної техніки.

Якщо ворогу вдасться кудись просунутися, то його вже там чекатимуть. Треба сказати, що непогана лінія оборони,

– наголосив кореспондент із Запоріжжя.

Разючі кадри оборони/ Скриншот з відео з телеграм-каналу голови Запорізької ОВА Івана Федорова

Що коїться на Запоріжжі

За останні два дні Запоріжжя обходили дронові та ракетні атаки ворога. Однак, по всій лінії фронту тривала інтенсивна стрілянина.

Військова адміністрація нарахувала:

за 29 березня 339 ворожих артударів, 91 атаку БпЛА, 3 скидання авіаційних бомб;

за 28 березня 386 артилерійських ударів, близько 30 атак безпілотників, 8 авіаційних ударів.

Йдуть інтенсивні бої у районі Оріхова, де окупанти хочуть відбити втрачений плацдарм, також поблизу Гуляйполя та Малинівки на сході Запорізької області.

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За минулу добу мирні жителі не постраждали. Утім, 28 березня травмувався 67-річний чоловік внаслідок падіння російського безпілотника у Пологівському районі.

Зазначимо, що 65 ОМБр вдало відпрацювали установками HIMARS та розбили у лісопосадці російський зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10" під селищем Мирне.

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Що кажуть окупанти про ситуацію на фронті

Пропагандистські росЗМІ підтверджують, що Сили оборони України потужно обороняються та завдають багато збитків у техніці та живій силі росіянам.

Противник (українські військові – 24 Канал) безперервно працює артилерією, мінометами калібру 60, 82 та 120 міліметрів, дронами-камікадзе. Вночі працює "Баба Яга", скидає міни. Пробують вибити нас з позицій,

– пишуть окупанти.

Також ворог жаліється, що в українських військових не закінчуються касетні боєприпаси під селами Вербове та Роботине. Скиглення окупантів тільки зростатиме.

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