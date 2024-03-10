Міноборони Британії пише, що у разі, якщо росіяни будуть намагатися наступати далі, то ймовірно вони стикатимуться з великими втратами. Подальші наступальні дії окупанти малоймовірні.

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Посилення будівництва

У Міноборони Британії зазначають, що Збройні Сили прискорили будівництво оборонних позицій на кількох ділянках лінії фронту. Йдеться про "зуби дракона", протитанкові канави, піхотні траншеї, мінні поля та укріплені оборонні позиції. Це вплине на можливість росіян наступати.

Дуже ймовірно, що розширення оборонних ліній зменшить здатність Росії просуватися або використовувати тактичні досягнення в рамках її поточних наступальних операцій,

– констатують у розвідці.

Там додають, що створення основних оборонних позицій свідчить про атриційний характер конфлікту. Це означає, що будь-яка спроба проведення проривних операцій росіянами, швидше за все, призведе до великих втрат серед особового складу.

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