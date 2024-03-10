Також російська армія втратила десятки одиниць різної техніки та зброї протягом доби. Черговим доказом великих втрат у бронетехніці є також і те, що ворог почав використовувати квадроцикли для перекидання особового складу разом з озброєнням.

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Актуальна статистика втрат

Від 24 лютого 2022 року російська армія втратила:

особового складу – близько 424 060 (+900) осіб,

танків – 6731 (+19),

бойових броньованих машин – 12850 (+27),

артилерійських систем – 10466 (+38),

РСЗВ – 1015 (+3),

засоби ППО – 709 (+2),

літаків – 347 (+0),

гелікоптерів – 325 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 8082 (+41),

крилаті ракети – 1919 (+0),

кораблі /катери – 26 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 13752 (+69),

спеціальна техніка – 1672 (+6).



Втрати ворога станом на 10 березня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Протягом минулої доби Сили оборони завдали ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також українським захисникам вдалося знищити ворожий РЕБ.

Де ворог зазнає найбільших втрат

Олександр Тарнавський повідомив, що в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" відбувається 2/3 від усіх бойових зіткнень на полі бою. Також на цій ділянці фронту ворог зазнає найбільших втрат.

Так, протягом доби там було ліквідовано 346 окупантів та знищено 61 одиницю техніки. Серед них:

1 танк,

16 бойових бронемашин,

15 артсистем,

2 ПТРК,

1 СПГ/АГС,

20 автомобілів,

6 одиниць спецтехніки.

Окрім того, ЗСУ нейтралізували та збили 238 БпЛА різних типів.