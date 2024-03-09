Зокрема, в ефірі телемарафону пояснив таке "нововведення" ворога речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій. Він додав, що особливо активно окупанти використовують баггі на Роботинському напрямку, передає 24 Канал.

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Чому окупанти масово пересідають на баггі

За словами Лиховія, окупанти масово почали використовувати баггі з кількох причин. По-перше, у такий спосіб вони намагаються обійти мінні поля, шлагбауми. Окупанти намагаються перекинути особовий склад, уникаючи підривів на мінних полях. Особливо це явище поширене на Роботинському напрямку. Там російські військові не полишають спроб вибити позиції ЗСУ.

По-друге, використання баггі, квадроциклів та інших всюдиходів свідчить про втрати у бронетехніці.

Це свідчить про те, що ми вибиваємо їхню бронетехніку:танки, БТР. І вони змушені пересідати на колимаги. Ми про це говоримо, що у них "колимажні м'ясні штурми",

– додав Лиховій.

Він не став говорити, скільки вже ЗСУ знищили квадроциклів, баггі та гольф-карів, однак запевнив – лік йде на десятки знищеної та підбитої техніки.

Ворог почав використовувати баггі на фронті