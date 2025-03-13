Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович, зауваживши, що Трамп очікує чіткої відповіді з Москви, а всі вимоги Росії його не цікавлять. США прагне в такий спосіб розвернути Кремль в правильну сторону.

Дивіться також Команда Зеленського у Джидді зробила продуманий тактичний хід, що спонукав США піти назустріч

Трамп дав зрозуміти, що Кремль "занесло не туди"

Політолог зауважив що Трамп стежить за ситуацією, але сама заява звучить досить цікаво – президент США сказав, що він хотів би бачити припинення вогню з боку Росії.

Він (Трамп – 24 Канал) фактично проігнорував весь список Путіна (вимог щодо припинення вогню – 24 Канал),

– зазначив він.

Трамп був позитивно вражений результатами зустрічі в Саудівській Аравії з українською делегацією. Тобто США залишалось домовитись лише з Путіним, але реакція Кремля пішла не за планом Вашингтону.

Довідка. Путін заявив, що Росія готова до перемир'я, але водночас розповів цілий список "нюансів". Так, його "непокоїть" Курська область, наступ росіян по "всій" лінії зіткнення, можливе порушення припинення вогню, надання Україні військової допомоги та продовження мобілізації в нашій країні.

На думку Рейтеровича, Трампа попереджали про поведінку та реакцію Кремля, але той, ймовірно, не слухав. У Вашингтоні знали, що Путін буде тягнути час, намагатись викрутитись та висувати умови.

Однак у Трампа ейфорія не поділась. Він такими словами намагається підштовхнути Путіна до правильного рішення і показати, що "вас не туди несе",

– пояснив політолог.

Він додав, що президента США не цікавлять "нюанси" Путіна, йому важливий чіткий результат.

Нагадаймо, що Україна погодилась на 30-денне перемир'я в результаті переговорів у Саудівській Аравії. Наша країна дала сигнал Трампу, що вона може забезпечити та гарантувати зі свого боку виконання домовленості.