Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович, отметив, что Трамп ожидает четкого ответа из Москвы, а все требования России его не интересуют. США стремится таким образом развернуть Кремль в правильную сторону.

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Трамп дал понять, что Кремль "занесло не туда"

Политолог заметил что Трамп следит за ситуацией, но само заявление звучит довольно интересно – президент США сказал, что он хотел бы видеть прекращение огня со стороны России.

Он (Трамп – 24 Канал) фактически проигнорировал весь список Путина (требований о прекращении огня – 24 Канал),

– отметил он.

Трамп был положительно впечатлен результатами встречи в Саудовской Аравии с украинской делегацией. То есть США оставалось договориться только с Путиным, но реакция Кремля пошла не по плану Вашингтона.

Справка. Путин заявил, что Россия готова к перемирию, но одновременно рассказал целый список "нюансов". Так, его "беспокоит" Курская область, наступление россиян по "всей" линии соприкосновения, возможное нарушение прекращения огня, предоставление Украине военной помощи и продолжение мобилизации в нашей стране.

По мнению Рейтеровича, Трампа предупреждали о поведении и реакции Кремля, но тот, вероятно, не слушал. В Вашингтоне знали, что Путин будет тянуть время, пытаться выкрутиться и выдвигать условия.

Однако у Трампа эйфория не делась. Он такими словами пытается подтолкнуть Путина к правильному решению и показать, что "вас не туда несет",

– пояснил политолог.

Он добавил, что президента США не интересуют "нюансы" Путина, ему важен четкий результат.

Напомним, что Украина согласилась на 30-дневное перемирие в результате переговоров в Саудовской Аравии. Наша страна дала сигнал Трампу, что она может обеспечить и гарантировать со своей стороны выполнение договоренности.