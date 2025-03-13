Поэтому Украина во время переговоров в Джидде осуществила продуманный тактический ход. Это 24 Каналу отметил доктор философии, политический эксперт Игорь Городницкий.

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Украина уехала не с пустыми руками

Игорь Городницкий отметил, что администрация президента США Дональда Трампа стремится к быстрому миру. Украина не раз повторяла свою позицию относительно того, что нужно вооружение для ВСУ, максимальное давление на Россию, заставить выйти оккупантов с территории Украины и так далее.

Если бы мы педалировали вопрос о частичном перемирии, мы оттуда уехали бы ни с чем. Нам сказали бы "нет", потому что это не ложится в парадигму Дональда Трампа. Я так понимаю, что это был тактический ход команды Зеленского для того, чтобы ехать хоть с чем-то, не с пустыми руками,

– сказал он.

Украинская команда ехала с предложением частичного перемирия. Однако они смогли что-то получить, согласившись на перемирие. Возможно, наше государство получило еще какие-то гарантии, кроме возвращения военной помощи и обмена разведывательными данными.