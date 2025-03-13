Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в эфире 24 Канала отметил, что с Россией надо проговорить только один нюанс, а именно решить, кто будет нейтральной силой, которая будет верифицировать соблюдение с обеих сторон 30-дневной тишины.

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Путин может попытаться ударить по репутации Трампа

Формула 30-дневного перемирия президента США Трампа предусматривает прекращение всеобъемлющего огня (на суше, в море и воздухе). Сегодня, со слов Подоляка, необходимо спокойно дождаться нескольких событий. Только после этого можно будет говорить, будет ли адекватным ответ России, в чем он выразил сомнение. Если Путин не согласится на 30 дней тишины, тогда следует ждать реакцию США на попытку Кремля обнулить репутацию Трампа.

Надо дождаться 2 события: встречи в Москве Виткоффа с Путиным, чтобы понять, о чем они будут говорить; официального заявления России относительно предложения 30-дневного перемирия,

– отметил Подоляк.

Глава Кремля попытается затянуть переговоры

По мнению советника председателя ОПУ, если удастся начать прекращение огня на месяц, Кремль может начать выдвигать требования перед дальнейшими переговорами. По его словам, дальше будет обсуждаться вопрос как финализировать войну. Он отметил, что без инструментов принуждения на Россию сделать это не удастся.

"Путин точно будет затягивать переговорный процесс, периодически выдвигая неприемлемые пункты. Как себе кто-то в России представляет, что Украина откажется от поставок ей оружия? Или же как Украина или международные сообщества могут согласиться на силовой захват чужих территорий и юридическую фиксацию их за страной-агрессором?", – озвучил Подоляк.

Он пояснил, что если согласиться на такие условия Кремля, это приведет к тому, что в мире сразу вспыхнет сотня конфликтов. Ведь исторически в свое время были разные государства, но сегодня есть юридически зафиксированные границы. По словам Подоляка, вряд ли региональные сообщества готовы к тому, чтобы пересматривать границы силовым способом, поэтому все эти пункты, которые Россия хотела бы продвигать, являются бессмысленными.

Напомним, что президент Украины обратил внимание на то, что Россия до сих пор молчит и не комментирует предложение США прекратить огонь в течение месяца. Зеленский отметил, что уже более суток мир не видит реакции Кремля. Он отметил, что это подтверждает, что именно Россия стремится продолжать стрельбу и будет стремиться максимально оттянуть перемирие.

Отметим, что политолог, руководитель Центра стратегии и анализа Игорь Чаленко считает, что российский диктатор может согласиться на предложение США и прекратить огонь на 30 дней. Однако, по его словам, вряд ли Путин будет объявлять об этом после встречи с Уиткоффом, а скорее всего дождется личного телефонного разговора с Трампом, который должен состояться 14 марта.