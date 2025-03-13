Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк в етері 24 Каналу зазначив, що з Росією треба проговорити тільки один нюанс, а саме вирішити, хто буде нейтральною силою, яка верифікуватиме дотримання з обох боків 30-денної тиші.

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Путін може спробувати вдарити по репутації Трампа

Формула 30-денного перемир'я президента США Трампа передбачає припинення всеосяжного вогню (на суші, в морі та повітрі). Сьогодні, зі слів Подоляка, необхідно спокійно дочекатися декількох подій. Тільки після цього можна буде говорити, чи буде адекватною відповідь Росії, в чому він висловив сумнів. Якщо Путін не погодиться на 30 днів тиші, тоді слід чекати реакцію США на спробу Кремля занулити репутацію Трампа.

Треба дочекатися 2 події: зустрічі у Москві Віткоффа з Путіним, аби зрозуміти, про що вони будуть говорити; офіційної заяви Росії щодо пропозиції 30-денного перемир'я,

– зазначив Подоляк.

Очільник Кремля спробує затягнути переговори

На думку радника голови ОПУ, якщо вдасться започаткувати на місяць припинення вогню, Кремль може почати висувати вимоги перед подальшими переговорами. З його слів, далі обговорюватиметься питання як фіналізувати війну. Він наголосив, що без інструментів примусу на Росію зробити це не вдасться.

"Путін точно буде затягувати переговорний процес, періодично висуваючи неприйнятні пункти. Як собі хтось в Росії уявляє, що Україна відмовиться від постачання їй зброї? Або ж як Україна чи міжнародні спільноти можуть погодитись на силове захоплення чужих територій та юридичну фіксацію їх за країною-агресором?", – озвучив Подоляк.

Він пояснив, що якщо погодитись на такі умови Кремля, це призведе до того, що у світі одразу спалахне сотня конфліктів. Адже історично у свій час були різні держави, але сьогодні є юридично зафіксовані кордони. Зі слів Подоляка, навряд чи регіональні спільноти готові до того, щоб передивлятися кордони силовим способом, тому всі ці пункти, які Росія хотіла б просувати, є безглуздими.

Нагадаємо, що президент України звернув увагу на те, що Росія досі мовчить і не коментує пропозицію США припинити вогонь упродовж місяця. Зеленський зазначив, що уже понад добу світ не бачить реакції Кремля. Він наголосив, що це підтверджує, що саме Росія прагне продовжувати стрілянину та буде прагнути максимально відтягнути перемир'я.

Зазначимо, що політолог, керівник Центру стратегії та аналізу Ігор Чаленко вважає, що російський диктатор може погодитись на пропозицію США та припинити вогонь на 30 днів. Однак, з його слів, навряд чи Путін буде оголошувати про це після зустрічі з Віткоффом, а ймовірніше дочекається особистої телефонної розмови з Трампом, яка має відбутися 14 березня.