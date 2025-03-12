Для Москви невластиві швидкість та відкритість таких важливих переговорів та рішень. Про це 24 Каналу розповіла політолог-американістка Олександра Філіппенко, зауваживши, що Кремль обурений також відновленням військової допомоги Україні.

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Що пішло "не за планом" Кремля

Політолог-американістка зауважила, що в Кремлі зараз є побоювання щодо ідеї 30-денного перемир'я. Очевидно, що події розвиваються не так, як того хотів Кремль.

Москва думала, що період, коли Україна не буде отримувати військову допомогу від США буде довшим. Однак в результаті переговорів між нашою країною та США у Джидді Вашингтон відновив надання допомоги та розвідданих. Короткий період не влаштовує російську сторону.

Цікаво! Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок зазначив, що в Кремлі через ідею негайного припинення вогню почались серйозні чвари та непорозуміння. Деякі російські політики "чекають знаків від США", інші – кажуть, що вже говорили з американцями.

Ще один важливий момент – російський політикум звик до того, що все важливе вирішується дуже довго та приховано. Ще у 2016 році, коли США заявили про можливе втручання Росії у вибори, Кремль та російські пропагандисти були невдоволені, що це все зразу робиться публічно.

Їх хвилювало саме це, а не звинувачення у їхню сторону. Буцімто, "карти відкрили" і всі тепер взнають про такі звинувачення. МЗС Росії ж любить все обговорити за кулісами, росіянам не подобаються ці покрокові переговори,

– сказала вона.

До речі, Дональд Трамп вже заявив, що до Росії вже вирушили його люди, адже "справа тепер за Росією". Крім того, держсекретар США Марко Рубіо сказав, що припинення вогню можливе за кілька днів, якщо на нього погодиться Росія.